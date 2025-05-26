Минстрой планирует ужесточить требования к приемщикам квартир в новостройках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

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Для выявления строительных дефектов планируется допускать только специалистов с профильным образованием.

Минстрой хочет ужесточить правила приемки новых квартир. Как пишут «Известия», специалисты, которые выявляют недочеты, должны будут иметь профильное образование.

Российские застройщики постоянно сталкиваются с судебными исками по качеству строительства жилья. Люди жалуются на недоделки в новостройках. Многие из таких претензий сами девелоперы считают необоснованными и называют потребительским экстремизмом.

Только в прошлом году компании выплатили недовольным клиентам сто миллиардов рублей. Ситуация на рынке уже привела к тому, что столичные девелоперы сократили долю квартир с отделкой. В Минстрое уверены: главная проблема в том, что сегодня приемщиком может стать любой человек. Обычно этой подработкой занимаются юристы, а не строители.