«Платить за то, чего нет»: сотни семей стали жертвами недобросовестной строительной компании

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СЕРГЕЙ КОНЬКОВ; 5-tv.ru

Руководство фирмы связывает кризис с удорожанием материалов и рабочей силы.

Мечты о собственном загородном жилье разрушились у сотен семей из Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Все они стали жертвами одной строительной компании. Бизнесмены обещали быстро и качественно возвести добротные коттеджи. Но в реальности все оказалось не так. Большинство строек — заморожено. Есть ли у клиентов шансы вернуть свои деньги? И что на это отвечают в руководстве скандально известной фирмы — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Тучи над поселком Ясное небо сгущаются не впервые. Еще с начала года сроки сдачи объекта многократно переносили. А недавно стройка на всех участках и вовсе остановилась.

С высоты сотни недостроев — как на ладони. Где-то белеет фундамент, у кого-то успели поставить стены. Самым везучим начали укладывать кровлю. Но ни один дом компания «Ин-Строй» заказчикам так и не сдала.

«У меня двое детей, давно хотели иметь свой дом, а по факту имеем сейчас только ипотеку с платежом 36 тысяч. На самом деле очень сложно платить за то, чего нет», — заявил пострадавший Андрей Трифонов.

Счет пострадавших идет на сотни. Многие вложили в стройку все накопления, взяли ипотеку. Елизавета — в декрете, муж работает на заводе. Платеж — 50 тысяч за несуществующий дом — вносят с трудом, но скоро он может вырасти еще вдвое.

«Банки не идут навстречу. Если в указанный срок мы не успеем достроить дома, мы будем платить в два раза выше. Что с этим делать, мы не знаем. Потому что кто-то живет в съемном жилье, кто-то живет в маленьких квартирах, кто-то многодетный, у нас есть участники СВО», — заявила пострадавшая Елизавета Савельева.

Всем клиентам компания «Ин-Строй» предлагала теплые каменные коттеджи по привлекательным ценам. Средний размер ипотеки на дом в сто квадратов — шесть миллионов рублей. Дешевле, чем квартира сопоставимой площади. Многие брали кредит под залог единственного жилья, и теперь рискуют оказаться на улице.

«Готовый дом должны были сдать в декабре 2024 года. У нас ни фундамента, ни отсыпки — вообще ничего нет. Просто поле, пустой участок», — заявила пострадавшая Лолита Бакина.

«Ин-Строй» работала по всему Уралу. Среди пострадавших — жители Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Причем в истории компании много и завершенных проектов. Нынешний кризис руководство объясняет удорожанием материалов и рабочей силы.

«Компания столкнулась, грубо говоря, впервые в 2024 году с таким кризисом. Потенциал большой, планы огромные, возможности огромные. Мы производим домокомплекты, у нас производственные мощности большие. Сейчас большая часть времени тратится руководством компании на получение средств, чтобы ускорить строительство», - заявил управляющий директор «Ин-Строй» Сергей Маишев.

Это последнее интервью с директором «Ин-Строя». С тех пор в компании перестали выходить на связь. Возобновится ли стройка — неизвестно, как и то, вернут ли людям деньги. А достраивать дома за свой счет многие уже не смогут.

«Элементарно мы сейчас просчитывали крышу, если нам ее делать своими силами, она у нас выходит — только материал — в районе миллиона рублей. Миллион только на крышу и плюс еще работа порядка 300 тысяч рублей», — рассказала пострадавшая Ксения Чигинцева.

Проверку деятельности «Ин-Строя» сейчас ведут сразу в трех регионах. Указанные обстоятельства являются предметом уголовного дела, возбужденного в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), следователями принимаются активные действия по восстановлению нарушенных прав граждан.

Один из вариантов решения проблемы — пустить с молотка имущество застройщика. Вот только затянуться этот процесс может на несколько месяцев, а то и лет.