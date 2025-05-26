Совбез: более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Уже подтвердили участие делегации, входящие в БРИКС, АСЕАН, Африканский союз, ШОС, СНГ, ОДКБ и другие международные организации.

Делегации из более чем 150 стран приглашены в Москву на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум под председательством Секретаря Совбеза России Сергея Шойгу начнется завтра и продлится два дня. Участие в нем примут государства Глобального Юга и Востока, страны СНГ, а также члены ОДКБ, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

Форум уже 13 лет является важной международной платформой для обмена мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.