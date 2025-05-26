Горит западная техника: как российские военные захватывают трофеи в зоне СВО

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В курском приграничье бойцы РФ эвакуировали бронетранспортеры и артиллерийские установки натовского производства.

Мотострелки при поддержке операторов беспилотников выследили и поразили американскую самоходную установку М109. Эта машина, как и десятки других трофеев, скорее всего будет восстановлена.

Оружие натовского производства наши военные оперативно ремонтируют и отправляют на фронт. Киевские боевики теряют на передовой и довольно редкие образцы западной техники. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев все показал.

Вот в таком виде американскую САУ М109 вытянули только что из Суджи полностью разбитой, со сгоревшей гусянкой. Тяжелую технику пришлось волочь по дороге. Самоходку выследили и уничтожили бойцы 30-го мотострелкового полка.

«Она подъехала на расстояние, с которого мы смогли поразить эту цель. Совместно с БПЛА они смогли выявить, и мы поразили ее», — рассказал замполит дивизиона 30-го мотострелкового полка с позывным Кайрос.

Сожженную под Суджей технику сняли на видео. САУ была уничтожена прямо в укрытии. Судя по всему, снаряд попал точно в боекомплект, пробив толстую броню американца. Уцелел только ствол и гусеницы.

«Здесь гусянки вкопаны, но в целом не повреждены», — показал военный.

Здесь же вражеский расчет жил и обслуживал технику — подвозили боекомплект, заряжали, если придется, ремонтировали.

Бесславный финал самоходки. Российский танк с легкостью вывозит натовскую самоходку с поля боя. Теперь это очередной музейный экспонат.

«Видите сами ее внешний вид. Он прекрасен. Отправится, скорее всего, в ремроту, а там до дальнейшего решения», — рассказал Кайрос.

Наши бойцы не раз забирали в качестве трофеев натовские артиллерийские установки, но М109, больше известная как «Паладин», достаточно редкая. ВСУ их передавали Италия и Норвегия — по 20 единиц каждая страна.

Еще один редкий американец, добытый морпехами 810-й бригады — это командно-штабная машина М577, она приехала в Курскую область прямо из Германии.

«Вот тут номер ее, немецкая она была. Тут оттирали. От наклейки были остатки», — отметил боец.

В башне нет ни слова на украинской мове, все на немецком языке. Хотя боевикам пригодились бы знакомые обозначения, все-таки техника не боевая, а командирская.

«Связь во время наступления вся через нее идет. Она выезжает куда-нибудь в скрытое место, и с нее идет раздача всей связи», — объяснил военный.

Бронетранспортер подлатали, восстановили и на всякий случай обозначили нашим военным знаком. Не исключено, что этот американец послужит нашим войскам.