У гостиницы «Ленинградская» в центре Москвы вспыхнул пожар

Фото, видео: 5-tv.ru

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Площадь возгорания составляет несколько десятков квадратных метров.

Крупный пожар тушат в эти минуты в центре Москвы. Горят бытовки и строительный мусор у гостиницы Ленинградская.

Площадь пожара составляет несколько десятков квадратных метров. Есть опасения, что огонь может перекинуться на соседние постройки. На кадрах, снятых очевидцами, видны клубы черного дыма и языки вырывающегося пламени.