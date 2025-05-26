У гостиницы «Ленинградская» в центре Москвы вспыхнул пожар
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Фото, видео: 5-tv.ru
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Площадь возгорания составляет несколько десятков квадратных метров.
Крупный пожар тушат в эти минуты в центре Москвы. Горят бытовки и строительный мусор у гостиницы Ленинградская.
Площадь пожара составляет несколько десятков квадратных метров. Есть опасения, что огонь может перекинуться на соседние постройки. На кадрах, снятых очевидцами, видны клубы черного дыма и языки вырывающегося пламени.