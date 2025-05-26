Доигрался: во Вьетнаме мужчина сломал двухсотлетний императорский трон

Фото: www.globallookpress.com/Gerhard Zwerger-Schoner

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В 2015 году артефакт династии Нгуен был признан национальным достоянием.

Во вьетнамском городе Хюэ сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который повредил историческую реликвию — трон эпохи династии Нгуен. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на территории исторической экспозиции. 42-летний гражданин Вьетнама по имени Хо Ван Фыонг Там забрался на старинный трон, скрестил ноги и тем самым сломал один из подлокотников.

Редкий артефакт, изготовленный около двух столетий назад, был частью интерьера дворца Тхай Хоа и ранее принадлежал представителям последней феодальной династии Вьетнама — Нгуен, правившей с 1802 по 1945 год.

В 2015 году трон официально признали объектом национального культурного наследия. Поврежденный трон демонтируют для проведения реставрационных работ и последующего восстановления.

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