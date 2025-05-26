Филипп Киркоров решил перезахоронить свою мать рядом с отцом Бедросом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мамы артист лишился много лет назад, ее прах покоится в Болгарии, а в этом году не стало папы.

Народный артист РФ Филипп Киркоров решил перезахоронить прах своей матери Виктории Марковны — перенести его в Россию и упокоить рядом с могилой отца Бедроса Филипповича. Певец признался, что сейчас активно занимается реализацией своей идеи воссоединить родителей. Киркоров-старший скончался 18 марта 2025 года, он был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Виктория Киркорова (в девичестве Лихачева. — Прим. ред.) умерла от рака в 1994 году. Филиппу Киркорову на тот момент было 27 лет. Он только начинал карьеру на большой сцене. Музыкант не раз говорил, что смерть матери стала для него огромным горем, болью всей жизни. Тело ее было решено кремировать, прах захоронен в Софии, столице Болгарии, рядом с другими членами семьи.

Когда не стало отца, Филипп Киркоров со скорбью заявил, что больше он не ребенок, своей трагедией он поделился с поклонниками в соцсетях, но был немногословен. Пережив обоих родителей, он, по собственным словам, почувствовал готовность к их воссоединению.

«Я долго не мог решиться. Но теперь, когда ушел папа, я понял — их место рядом… Хотел бы, чтобы мама была с ним. Вместе. Навсегда», — сказал артист в эфире НТВ.

Недавно Филипп Бедросович объяснил, почему так скоро после похорон отца вернулся к выступлениям и светским мероприятиям. Оказывается, об этом писал ранее 5-tv.ru, короткий траур связан с обещанием, которое взял с него отец перед смертью.