Похороны обвинительницы Джеффри Эпштейна и принца Эндрю прошли тайно

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Вирджиния Джуффре так и не справилась с последствиями сексуального насилия. Полиция расследует ее смерть.

Похороны Вирджинии Джуффре, обвинительницы британского принца Эндрю (сын покойной королевы Елизаветы II) и Джеффри Эпштейна, американского финансиста, обвиненного в секс-преступлениях, прошли тайно. Женщина, страдавшая от последствий сексуальной эксплуатации в детстве и юности, предположительно, покончила с собой в 41 год. Полиция расследует ее смерть, но пока официально не называет ее криминальной.

Вирджиния Джуффре скончалась на своей ферме в 80 километрах от города Перт на западе Австралии. Она утверждала, что стала жертвой торговли людьми, которой занимался осужденный за организацию проституции и педофилию Джеффри Эпштейн, насильником также называла принца Эндрю, хотя королевская семья категорически отрицала эти обвинения. Иск Вирджинии был урегулирован в феврале 2022 года, принц выплатил ей нераскрытую сумму и сделал значительное пожертвование в ее благотворительный фонд.

Как сообщают журналисты Western Australian, Джуффре была кремирована несколько дней назад в Мемориальном парке долины Пиннару в городе Пэдбери. Ее семья заявила, что она была яростным борцом против сексуального насилия, но тяжесть последствий этого насилия стала невыносимой.

«Она покончила жизнь самоубийством, на всю жизнь оставшись жертвой сексуального насилия и секс-торговли… Она была светом, который помог многим выжившим. Несмотря на все невзгоды, с которыми она столкнулась в жизни, она сияла так ярко! Ее будет не хватать безмерно», — заявили родственники.

В 2015 году Джуффре подала вместе с еще двумя женщинами иск к Джеффри Эпштейну и его подруге Гилейн Максвелл. Финансист был арестован в июле 2019 года, в августе он покончил с собой в тюрьме. В январе 2022 года принц Эндрю был лишен воинских званий и королевских патронажей, он проживает в Великобритании в семейном поместье.

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