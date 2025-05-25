Военный ВС РФ после 500-дневного плена прочитал стихи: «В капле росы надежду найти»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прошел последний этап обмена пленными между Россией и Украиной.

Вернувший из плена ВСУ российский военный поделился тем, что его эмоции от возвращения в Россию лучше всего передают строчки из стихотворения. Об этом он признался в беседе с 5-tv.ru.

«В каждой былинке дрожь — та, что роднит со звездой. Лишь, снизойдя, дождь дарит всеобщий покой. Буду птицу просить новый день помочь обрести, чтобы в капле росы вновь надежду найти», — продекларировал Сергей.

Строки, которыми он описал свои чувства, принадлежат авторством Тамаре Башмаковой. Они легли в основу песни композитора Валерия Маковейа «Ни на кого не молюсь».

Также военный отметил, что пробыл в неволе 500 дней. Условия содержания, по его словам, были «достойные, как в плену».

Ранее 5-tv.ru показал кадры того, как самолета с вернувшимися из плена военными ВС РФ приземлился в Подмосковье. Именно на нем прилетел Сергей. Возвращение стало последним этапом в обмене между Украиной и Россией по формуле «1000 на 1000». Договоренность о нем были достигнуты в рамках переговоров в Стамбуле 16 мая.