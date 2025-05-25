В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

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Оно было заложено под рельсами.

В Белгородской области железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Новооскольском округе. Губернатор поделился, что в результате взрыва была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Он отметил, что было временно приостановлено движение поездов. А также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Более подробная информация о причинах инцидента уточняется. На месте работают экстренные и оперативные службы.

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