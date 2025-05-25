Умер актер театра и кино Геннадий Третьяков
Умер актер театра и кино Геннадий Третьяков в возрасте 83 лет
Фото: Кадр из сериала «Семейный детектив», 2011-2012г
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Российскому зрителю он был известен по роли Коли Бешеного из детективного сериала «Мужчины не плачут».
В возрасте 83 лет умер актер театра и кино Геннадий Третьяков. Информацию о его смерти разместил портал «Кино-театр».
Из жизни он ушел 24 мая. Однако причины смерти не разглашаются.
Геннадий Третьяков родился 15 ноября 1941 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Известная фильмография актера начинается с 2005 года. В основном Третьяков был задействован в эпизодических ролях. Российскому зрителю он был известен по роли Коли Бешеного из детективного сериала «Мужчины не плачут».
Также снимался в таких проектах, как «Ваша честь», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Детективное агентство «Иван да Марья», «Семейный детектив» и других.
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