Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Всего в России с вечера 20 мая ликвидировано около 1,2 тысячи украинских БПЛА.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были запущены в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Всего за 25 мая в Москве отражены атаки 11 беспилотников. По России число ликвидированных дронов достигло 110 штук.

По информации Министерства обороны РФ, с вечера 20 мая силы ПВО уничтожили около 1,2 тысячи украинских БПЛА. Из них по территориям мирных граждан пытались нанести удар почти 800 беспилотников.

Такую массированную атаку дронами ВСУ в Министерстве иностранных дел назвали «попыткой сорвать мирные переговоры, начатые в Стамбуле».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курской области вертолет президента РФ Владимира Путина попал в эпицентр атак киевского режима. Инцидент произошел во время рабочего визита главы государства в регион.