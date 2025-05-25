На ЗАЭС сообщили об артобстреле станции в день ротации инспекторов МАГАТЭ

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В воскресенье Запорожская атомная станция приняла новую группу инспекторов, которые продолжат следить за эксплуатационной безопасностью объекта.

Территория рядом с площадкой Запорожской АЭС подверглась артиллерийской атаке со стороны ВСУ во время проведения ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности», — говорится в сообщении.

Несмотря на атаку, станция продолжает работать в прежнем режиме. Нарушений не зафиксировано, радиационный фон не превышает показателей.

Аналогичная ситуация произошла в феврале. Тогда украинская сторона сорвала ротацию МАГАТЭ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что провокация была «циничной», но благодаря оперативным действиям военной комендатуры и Росгвардии, специалисты агентства смогли избежать опасности. Он также добавил, что действия Украины в этом контексте напоминают терроризм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США предлагают взять Запорожскую АЭС под свой контроль.