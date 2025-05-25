«Особый цинизм»: на посольство России в Швеции сбросили емкость с краской

На посольство России в Швеции с помощью БПЛА сбросили емкость с краской

Фото: Ирина Дергачева/ТАСС

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Стокгольм получит ноту протеста, заявила Мария Захарова.

В Швеции на здание посольства России сбросили емкость с краской с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», — говорится в сообщении посольства.

Причем подобные нападения продолжаются уже больше года. Российская сторона неоднократно обращалась в МИД Швеции или к местной полиции о пресечении атак. Однако результатов все еще нет. Власти продолжают игнорировать основополагающие нормы международного права.

Возмутительную ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Швеция получит ноту протеста.

«Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», — отметила она в беседе с «Известиями».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российское посольство направило в шведский МИД ноту из-за акта вандализма.