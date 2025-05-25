Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Рекомендуется использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
В дневные часы 25 и 26 мая в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать 30 градусов и выше.
Горожанам следует опасаться перегрева на солнце. Чтобы этого избежать, нужно позаботиться о себе: использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.
Кроме того, следует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожароопасная обстановка этим летом будет во многих регионах России. Июль может стать самым знойным за последние 30 лет. Отклонения от климатической нормы на 2–3 градуса будут по всей России — от Северной столицы до Красноярска. Теплее обычного будет даже на Дальнем Востоке и в Арктике.