Путин заявил о расширении дружественных отношений с африканскими партнерами

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства отметил, что саммиты «Россия — Африка», которые состоялись в 2019 и 2023 годах, позволили определить новые направления сотрудничества.

Россия всегда выступает за то, чтобы расширять дружественные отношения со странами Африки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами. Об этом в полной мере свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты Россия — Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах», — указано в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства также поздравил иностранных коллег с Днем Африки. Поскольку 2025 год ознаменован образованием Организации Объединенных Наций, а также 65-летием предоставления колониальным странам и народам независимости.

Он отметил, что независимые страны Африки за последние десятилетия утвердили себя как авторитетных членов мирового сообщества, достигшие успехов в экономических и социальных сферах.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что российско-африканские связи будут и дальше развиваться на благо народов. Коллегам он пожелал здоровья, а гражданам государств мира и благополучия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин анонсировал первый российско-арабский саммит.