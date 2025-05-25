Счастье в каждом кусочке: какие продукты положительно сказываются на психике

Фото, видео: 5-tv.ru

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Речь идет о последовательном и целостном подходе в рационе.

Орехи и ягоды улучшают психическое состояние. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.

Многие продукты могут содержать в себе пластик из-за хранения в соответствующей упаковке. При нагревании данный материал вырабатывает токсины, которые попадают через съеденное в организм. Вредные вещества оседают на органах, создавая интоксикацию.

«Пластик не расщепляется, не выводится. Накапливается в тканях. Уже сегодня в плаценте нашли пластик», — предупредила врач.

По словам эксперта, помимо синдрома дырявого кишечника и других заболеваний, употребление продуктов, содержащих пластик, может привести к проблемам с психикой. В частности, повышению раздражительности человека, уменьшению его когнитивных возможностей, ухудшению работоспособности и состояния сна.

«К сожалению, все это отрицательно действует на организм, токсически действует. Мы хотим получить удовольствие от еды, хотим поднять себе настроение. Есть нормальные здоровые продукты питания, которые реально поднимают настроение. Это орехи, которые содержат в своем составе фенилаланин», — ответила специалист.

Некоторые напитки также положительно влияют на наше психическое здоровье — настоящий зерновой кофе, зеленый чай и матча. Причем последние содержат в себе фенилаланин и энтионин. У человека поднимается настроение, эмоциональное состояние, повышается работоспособность.

«Отчасти это бобовые. Причем такие быстрые бобовые, как, например, маш, чечевица быстро переваривающиеся. Даже зеленая стручковая фасоль тоже может поднять настроение. К этим же продуктам питания относится настоящий темный шоколад, в котором находятся истинные какао-бобы», — объяснила врач.

Напиток из семян шоколадного дерева полезен для каждого человека в самом начале рабочего дня. Он позволяет проснуться, получить положительные эмоции и улучшить продуктивность. Это хорошее состояние продержится до самого вечера.

Ягоды, которые содержат большое количество полиэфинолов, такие, как черноплодная рябина, черная смородина, голубика, всегда положительно воздействуют на организм и являются сильнейшим антиоксидантом.

Поднять настроение помогают и некоторые виды круп, подходящие для утреннего рациона. Например, семена льна, чиа и киноа.

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