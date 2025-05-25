В Туле в результате падения БПЛА ВСУ выбиты стекла в трех многоквартирных домах

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

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Всю ночь губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предупреждал сограждан об опасности.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары со стороны киевского режима беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Тульской области, однако без последствий не обошлось. Хотя, по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

В результате отражения серии ударов один из обезвреженных дронов упал во дворе многоквартирного дома в Туле. О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что зафиксировано нарушение остекления трех жилых зданий.

«Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку. В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов», — говорится в сообщении Миляева.

Губернатор объявил опасность атаки БПЛА в регионе в начале ночи. Последние предупреждения поступили ранним утром. Первыми были обнаружены четыре дрона самолетного типа, позже Миляев уже не уточнял количество, а призывал соблюдать меры безопасности.

На местах падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Опасность повторного удара атаки сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО сбили более тысячи украинских беспилотников за трое суток