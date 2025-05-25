Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

Русскоговорящий уроженец Кривого Рога пришел к власти с совершенно другими установками.

Когда мы говорим о переговорах, надо держать в голове одну весьма важную деталь, о которой еще раз напомнил глава российского МИД. У Владимира Зеленского проблемы с легитимностью. Уже ровно год как он занимает кресло сверхсрочно, что не предусмотрено законами Украины.

Кто будет подписывать итоговый документ? Для устранения правовой нестыковки, нужно либо провести выборы нового президента Украины. Либо — отдать вопрос на рассмотрение Конституционного суда Украины, для разъяснения,

Шесть лет правления Зеленского его оппонент, находящийся в СИЗО по политическим мотивам нардеп Дубинский назвал «шестью предательствами», и это очень меткое определение. артист Зеленский обильно раздавал обещания, ни одно из которых он не выполнил.

Русскоговорящий уроженец Кривого Рога обещал принести мир на Донбасс, обещал договариваться с непризнанными республиками. Но лишь подливал масла в огонь, провокациями, например, о готовности разработать ядерное оружие.



Он обещал достойную жизнь украинским гражданам, а привел к тому, что Украина набрала долгов, а ресурсы страны, ее недра, распределены между западными спонсорами.

Он обещал победить коррупцию и привести во власть новых людей. Тут он частично справился, во власть действительно пришли новые люди, его люди, но красть от этого на Украине стали только больше.

Ну и наконец, он неоднократно заявлял, что не будет держаться за власть. Но именно это он и делает, потеряв легитимность и расправляясь со своими политическими соперниками.