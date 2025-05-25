Александр Овечкин поблагодарил НХЛ за вручение ему приза Марка Мессье

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Легендарный российский хоккеист играет в Национальной лиге уже 20 лет. Последний год выдался особенно тяжелым, но очень радостным.

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин, поблагодарил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за вручение ему приза Марка Мессье за продуктивное ​​лидерство в сезоне–2024/25. Эту престижную награду вручают спортсменам с 2006 года, впервые в истории ее получил россиянин.

Сезон у Овечкина был по-настоящему жарким. В частности, он стал рекордсменом, побив достижение знаменитого канадского коллеги Уэйна Гретцки, — забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, прогремев на весь мир и еще раз подняв волну патриотизма в России. На родине Александр не просто звезда спорта, а национальный герой!

«Большое вам спасибо за то, что вручили мне эту награду. Я усердно работал в лиге, начиная с первого дня пребывания здесь. Этот сезон был просто адский. То, через что мы прошли в последние месяцы… Моя погоня за Гретцки, то, что я обошел его и установил новый рекорд НХЛ… Это было действительно нечто особенное», — написал Овечкин.

Хоккеист подчеркнул в своей небольшой речи, что ему посчастливилось играть с такими достойными личностями — легендами льда Джейсоном Арноттом, Майком Кнублом, Никласом Бэкстремом, Джоном Карлсоном. Именно они стали для спортсмена, которым уже восхищается вся планета, наставниками.

«Я многому у них научился. Без них все это было бы неосуществимо. Это были потрясающие 20 лет», — заключил он.

Канадский хоккеист Марк Мессье, представитель Зала хоккейной славы в Торонто, чьим именем названа премия, персонально поздравил капитана «Вашингтона». Он назвал карьеру россиянина потрясающей, а его самого — вдохновителем тысяч мальчиков и девочек. Успехи Александра ветеран объяснил его «заразительной личностью и страстью к игре».

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Александр Овечкин вернулся в Россию.