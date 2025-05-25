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Их описали максимально детально, в лучших традициях голливудской клюквы.

В Польше сгорел крупный склад — это русские диверсанты, во Франции хулиганы повадились запенивать выхлопные трубы машин — это русские диверсанты, на Балтике танкер якорем повредил подводный кабель… Ну, вы уже в курсе.

Журналисты Associated Press вот даже карту подготовили, на которой собрали все инциденты, а это десятки, где официально, повторюсь, звучали обвинения в адрес российских агентов, хоть и без каких-либо доказательств.

Зачем? Чтобы подорвать поддержку европейцами Украины, конечно. В чем связь забитых выхлопных труб и Украины, непонятно.

На карте AP это видно, дальше всех пошли представители службы военной разведки и безопасности Латвии, которые разработали памятку, как распознать российских шпионов, и эту бумажку опубликовали во всех крупных европейских СМИ.

А она прелюбопытная. Итак, внешний вид: у русских шпионов неопрятная или неряшливая одежда, недостаточная гигиена, короткая стрижка, они предпочитают военный стиль или плохо комбинируют спортивную и туристическую одежду с элементами профессиональной экипировки.

Помните, «стою на асфальте в лыжи обутый». Вот, наверное, про это. Далее, у русского шпиона обязательно должен быть рюкзак, в котором предметы для тайных операций, такие как радиостанции, карты, навигационные устройства, специализированные медицинские аптечки или оружие, а также еда, валюта и паспорта «агрессивных» стран, что бы это не значило, а главное — снаряжение, не подходящее для отдыха в данной местности. Тут даже трудно сказать, что латышские спецы имели в виду.

Но самое интересное даже не это. Русские шпионы просвещают европейцев, плохо говорят на европейских языках, передвигаются группами по два, три, четыре человека и держатся поближе к военным или стратегическим объектам. При этом тут очевидный парадокс — они активно расспрашивают у местных жителей информацию и даже подстрекают к беспорядкам.

В общем, в лучших традициях голливудской клюквы. Евро-граждан призывают не вступать в контакт с подозреваемыми, а сообщать в полицию, специальные службы или воинские части. И к врачам, а куда еще, если встретишь такого. Любопытно, что в США к русским спецам относятся уже по-другому, а потому начали строить новую систему противоракетной обороны.