«Косил под священника»: как отец прятал украденную дочь от полиции и матери

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина похитил девятилетнюю Злату после развода. Используя поддельные документы и маскировку, он скрывался в России и Белоруссии, а также пытался вывезти дочь в ОАЭ.

Бракоразводные процессы между супругами достигают такого накала, что даже не поймешь — это боевик, детектив или триллер. К сожалению, это в любом случае драма для детей.

Как та, что завершилась на этой неделе в Белоруссии, где задержали при попытке улететь в Арабские Эмираты петербуржца с девятилетней дочерью. Ее он выкрал у своей бывшей жены вопреки решению суда. А потом скрывал и сам скрывался пять лет, используя поддельные документы и меняя внешность.

Как удалось выйти на след, расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Девятилетняя Злата, несмотря на очень тяжелый день, перелет, как ни в чем не бывало рисует с подругами в детской. С одной из них она не виделась шесть лет. Да что там с подругами, она впервые за шесть лет она встретилась с мамой. Долгие месяцы поисков. Целая операция, которую провернули оперативники России и Белоруссии.

«Понятно, что бывают разные ситуации в жизни. Люди расходятся, но ребенок-то не должен страдать, не должен чувствовать дефицита в родителях», — сказала мама Златы Маргарита Лазарева.

Олег похитил Злату в марте 2020 года. Сначала вывез вещи и ребенка на другую квартиру, а потом перестал выходить на связь, когда суд решил, что ребенок должен остаться с мамой. Нелюбова лишили родительских прав и завели на него уголовное дело, объявили в розыск. Отец укрывал дочь сначала в Ростовской области, потом в Новороссийске. В Минске.

«Соответственно, получена камера видеонаблюдения. Частично получена его внешность, так как он опять же активно скрывается, в темных очках ходил, заменял внешность в головных уборах и так далее», — объяснил старший следователь 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Денис Мансуров.

«Интересно, что Злата сразу узнала и квартиру, и свою комнату. Хотя очень долгое время она здесь не была. Сейчас здесь ее чемодан. И тут любопытный момент. В нем мама нашла длинную несуразную юбку и детскую Библию. Оказалось, как сказала сама Злата, в общественном транспорте, чтобы не привлекать к себе внимание, отец «косил под священника», — рассказал корреспондент.

Чрезмерная любовь Нелюбова к ребенку или желание отомстить после развода — Маргарита так и не поняла. Злата говорит, папа не ходил на работу. Какие-то деньги, якобы, постоянно переводила бывшая свекровь.

«Я, естественно, к ней обращалась, знала, что у них связь. Она меня выслушивала, говорила: „Хорошо, я попробую“, но ничего не делала», — поделилась Маргарита Лазарева.

«Ты у папы спрашивала вообще, где моя мама? Вот что он отвечал на эти вопросы?» — уточнили у Златы.

«Ну я у него об этом даже не спрашивала», — ответила девочка.

Мы встретили семью в аэропорту. Маргарита привезла дочь из Белоруссии, где и задержали отца при попытке вывезти Злату под вымышленной фамилией в Эмираты. Ранее у Нелюбова уже были проблемы с законом. Судим, мешал работать журналистам, есть административные штрафы. Теперь ему грозит куда более суровое наказание за похищение. Сейчас он находится под арестом в Белоруссии. В Россию его должны экстрадировать не ранее, чем через два месяца.

Только в прошлом году оперативники вели 276 подобных дел, 175 детей нашли, но где отцы и матери укрывают еще сто детей, неизвестно. Кровоподтеки, залитые перцовым баллончиком глаза — так выясняли отношения Корябкины в подмосковном Королеве.

Сначала суд постановил ребенка оставить с отцом. Потом Мария добилась обратного решения, но свекровь и бывший супруг даже в присутствии приставов не отдавали сына.

«Я везде заблокирована. У него позиция такая, что все нормально. Ребенок там четыре года, и просто от него откажись», — сказала Мария Корябкина.

Где сейчас ее ребенок, Мария не знает.

«С моего телефона вообще гудки даже не проходят. Он просто сбрасывается мгновенно», — отметила она.

Мишу и его отца следователи и волонтеры искали как без вести пропавших. Татьяна, как всегда, отправила сына к отцу. Вдвоем они должны были поехать на отдых.

«Через пару дней мы поехали по месту жительства отца. А дом оказался продан другим людям. Сказали, что уехали к бабушке или на Украину. Непонятно куда», — поделилась мама Михаила Татьяна Мелащенко.

С июня 2024 года они были в розыске. Действительно планировали перебраться в Незалежную.

«Мой папа заставлял меня писать украинские буквы. Папа говорил, что мама что умерла», — рассказал Михаил Мелащенко.

Мише повезло: волонтеры раздавали листовки в Орловской области и кто-то узнал отца и сына. В ноябре он вернулся к маме. И пытается забыть про отцовское жестокое воспитание.

«Ну просто я там, например, уронил книжку, а он раз — и бил», — рассказал мальчик.

Не всегда родителей можно привлечь к ответственности. Например, в случае со Златой все наверняка решит факт лишения отца родительских прав и поддельные загранпаспорта.

«Дело в том, что в РФ не существует ответственности за кражу собственных детей. Считается, что своего ребенка ты не можешь украсть. Большинство правоохранительных органов и законодателей считают, что ответственность за это вносить не надо», — объяснила адвокат, специалист в области семейного права Надежда Шварева.

Когда-то вызвать резонанс помогает статус семьи. Детей громко делили Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров, вывезший сына в Чечню. Экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова нашла сыновей в Великобритании, куда бывший муж вывез их по поддельным документам.

А вот маленькая звездочка Злата только думает о сцене. Ей нравится танцевать. Когда-то она даже ходила в хореографическую школу. Но сейчас куда важнее, наконец, пойти в самую обычную школу, где из-за выяснения отношений собственных родителей в ее девять лет для нее прозвучит ее первый звонок.