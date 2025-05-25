Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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По словам Евгения Малашкевича, некоторые украинцы платят сотни тысяч гривен, чтобы уйти в отпуск или официально числиться «отслужившими».

В дипломатии украинского конфликта, как мы видим, много нюансов, и в интересах самих украинцев поторопиться с их урегулированием. Российская армия продолжает методичное наступление практически по всей линии фронта. Особенно заметное продвижение на Южно-Донецком направлении, где освободили с полдюжины сел, передовые части достигли границ Днепропетровской области и формируют глубокий охват Покровска.

Есть успехи и на Харьковском направлении, где освобожден северный пригород Купянска. Бои идут ожесточенные, о чем говорит вот такой эпизод — российский штурмовик Рамазан Закарьяев с позывным «Казбек» почти месяц укрывался под подбитым танком, практически без еды и воды, так как к нему не могла прийти эвакуация из-за плотного огня. Потом ему все-таки скоординировали отход, и он выбрался, сейчас уже в больнице.

Репортаж с передовой Дмитрия Зименкина.

Уничтожая позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, наши войска освободили Радьковку, пригород Купянска, до которого остаются считанные километры.

А так авиация авиабомбами «ФАБ» выбивает врага из района Константиновки. Это Краматорское направление. Там же, неподалеку, освобождена Новая Полтавка, что крайне осложнит снабжение гарнизона врага еще и в Красноармейске. Следуя приказу Верховного Главнокомандующего, российская армия создает буферную зону, в том числе продвигаясь на Сумском направлении.

Такие удары и в целом продвижение российских войск по фронтам не может не сказаться на моральном духе противника. Особенно когда у того не все в порядке с обеспечением на передовой.

«Да какая это служба. Голодом морили на позициях. Смысла нет идти воевать, потому что война проиграна. Я не вижу никакого смысла. Это просто будет погибать без толку», — сказал военнопленный ВСУ Руслан Дерипас.

Государственные поставки провизии по сути съедены коррупцией.

«Дает командиру 70 тысяч и говорит, что он бы не шел бы на боевые, чтоб оставался бы при части, оставался бы на месте. А вместо него шли какие-то другие люди», — поделился военнопленный, боевик 56-й бригады ВСУ Руслан Якусар.

Военнопленные, взятые бойцами добровольческого отряда «Невский», признаются, что в украинской армии есть расценки на все.

От пятисот до тысячи долларов в месяц, чтобы не попасть в штурмовой отряд. Три тысячи долларов, если хочешь пойти в отпуск. А чтобы полностью откосить от призыва и при этом получить удостоверение ветерана, встанет украинцу в солидную сумму.

«Там какой-то мужичок один три миллиона, что ли, заплатил, он типа служил три года. Чтобы откупиться», — заявил военнопленный ВСУ Евгений Малашкевич.

С иностранными наемниками, в частности отнюдь небелого происхождения, украинские нацисты вообще не церемонятся.

«Они обещали мне три тысячи долларов, когда я был в Славянске. И они не заплатили мне обещанную сумму. Здесь, в Бразилии, я работаю водителем, получая ту же сумму», — сказал сержант армии Бразилии в запасе, бывший наемник ВСУ Фабио Жуниор ди Оливейра.

То же самое касается и страховых выплат.

«Многие погибают. Родственникам приходится искать способы перевозить тела, но пока никому, кого я знаю, не заплатили компенсацию», — заявил офицер ВС Колумбии в отставке, боевик иностранного отряда ВСУ Педро Алехандро Сарате Ардила.

Больше всего воруют, конечно, на поставках западного вооружения, которое часто всплывает в даркнете или сразу в каких-нибудь арабских странах.

«Допустим, 127-миллиметровые минометы польского производства с минами. По накладным они поставлены были на украинской армии, но с номерами заводских упаковок и, самое главное, с накладными. Они всплыли в Йемене. То есть украинские деловые круги смекнули, что это великолепный канал, где можно погреть руки», — объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Ну, не случайно тот же Израиль зафиксировал, что гранатометы и автоматы были зафиксированы в Газе. Там, где конфликт в Израиле», — рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Нередко оружие вообще никуда не доходит. Как в случае сделки Киева с американским бизнесменом, владельцем магазина в Аризоне. Тот получил от украинцев несколько десятков миллионов долларов, а товар не отправил.

«Исполнители могли знать о мошенничестве, а могли и не знать. Возможно, им сказали сверху — покупать именно у этого поставщика. Интересно, что Financial Times именно сейчас пишет об этом. Об украинской коррупции известно давно, но, возможно, Запад начал дистанцироваться от этого проекта», — отметил подполковник армии США, политолог Эрл Расмуссен.

Коррупция, ставшая частью внутренней и внешней политики Украины, — это тот крючок, на который Киев сейчас подвешен. Пока же администрация президента США Дональда Трампа через национальные СМИ лишь слегка и показательно им поигрывает. Но вопрос лишь в том, когда главным спонсорам киевского режима будет выгодно дернуть за этот крючок посильнее.