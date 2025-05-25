Трамп: украинский конфликт не касается США напрямую

Фото, видео: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Вашингтон переориентируется на другие цели, в которые больше не входит построение демократий на всем земном шаре.

За последнюю неделю мы действительно увидели, как европейцы усиливают поддержку Киева, а американцы напротив, все сильнее от этого дистанцируются.

«Это не моя проблема», — сформулировали за Трампа журналисты его новую позицию по Украине.

Хотя сам он ни разу публично так не говорил. Но эти слова, на самом деле, очень точно отражают новую внешнеполитическую доктрину Вашингтона и этот подход, судя по всему, будет распространяться на многие не американские проблемы.

Вашингтон от этого не станет мягче. Он переориентируется на другие цели, в которые больше не входит построение демократий на всем земном шаре ради торжества демократии.

«Работа вооруженных сил США — не проводить дрэг-шоу, чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета. Работа армии — доминировать и уничтожать угрозы Соединенным Штатам», — подчеркнул американский президент Дональд Трамп.

Любопытно, что это разворот американского внешнеполитического авианосца ускорился после прямого общения по телефону между президентом США и президентом России. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжил тему.

Тиффани Трамп — модель, певица и младшая дочь американского президента. 15 мая родила сына. Это 11-й внук Дональда Трампа. Именно с поздравления Владимир Путин начал разговор с американским коллегой.

Больше двух часов президенты двух ключевых сверхдержав решали вопросы. На кону новая архитектура мировой безопасности. Быстро — нельзя. Надо основательно. На десятилетия. Решение украинской проблемы — ключ к планетарной стабильности.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Это заявление для прессы Владимир Путин делает практически сразу после завершения разговора с Трампом.

Американский президент выходит к прессе чуть позже и, судя по его словам, Вашингтон готов восстанавливать отношения с Москвой. Украинский фактор для него превращается в киевский раздражитель.

«Это была европейская проблема. И ей следовало остаться европейской проблемой. Европа тоже дала немало, но не столько, сколько мы — мы дали почти в три раза больше. И это печально. Все это — просто стыд», — сказал президент США.

Трамп — бизнесмен. Видит в России не экзистенциальную угрозу, как администрация Байдена, а глобального конкурента, партнерство с которым может быть выгодно.

«Взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И он специально подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Но не все зависит от Трампа лично. Он сам под прессингом в силу особенностей американской пирамиды власти. Во время первого срока его регулярно «подклевывал» ястреб из ястребов — советник по нацбезопасности Болтон. Даже на пенсии не унимается.

«Трамп сейчас больше поддерживает Россию, чем Украину. Он даже до переговоров согласился с тем, что украинские земли и территориальную независимость страны не вернуть», — отметил советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года Джон Болтон.

В нынешней команде дистиллированных русофобов нет. Но и русофилов — тоже. Госсекретарь Марко Рубио даже на фоне разговора президентов не исключает новых санкций.

Они грозят 500-процентными пошлинами тем, кто покупает российские газ, нефть и уран. Не исключено: это просто внутриполитическая борьба. За американского избирателя — впереди выборы в конгресс.

«Ситуация вот таких вот оголтелых санкций создаст ситуацию, когда мотивация для стран глобального юга, а там под санкции может попасть Индия, Китай, это была бы геополитическая катастрофа для Соединенных Штатов. И оно бы перекроило мир в пользу БРИКС», — отметил доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Санкции могут быть. И серьезные. Но в Штатах уже не привязывают отношения с Москвой только к переговорному процессу по Украине. Рубио в конгрессе будто невзначай замечает: Штатов на всех уже не хватает.

«В мире происходит много ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах», — сказал госсекретарь Марко Рубио.

Казалось бы, на Банковой должна быть паника, но в шоке европейцы. Украину Брюссель все эти годы рассматривал как поле битвы с Россией. Чужими руками, чужими, преимущественно, американскими деньгами.

«Они просто привыкли жить с предыдущей администрацией, которая возглавляла антироссийские действия и всячески поощряла к этому европейские столицы. Но сейчас, когда в Вашингтоне сменилась администрация, стало очевидно, что им просто так было удобно при администрации Джо Байдена. Но хотели они именно того, чтобы все западное сообщество сохраняло единство в борьбе с Российской Федерацией, как они декларировали, с целью нанести России „стратегическое поражение“ на поле боя», — прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Основную лямку до недавнего времени тянули США. А европейцы пугали сами себя и остальных мнимой российской угрозой.

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно: все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений», — прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Без Штатов гонка вооружений — пшик. А воевать за Брюссель или Киев Трамп не собирается. Без США военная мощь НАТО уменьшается на треть. А по сообщениям западных журналистов, реально Брюссель сможет выставить не более 300 тысяч солдат.

Бывшие чиновники из администрации президента Рейгана эксклюзивно для «Известий» объяснили приоритеты Вашингтона.

«Трамп хочет выйти из украинского конфликта, чтобы бить по Китаю и, возможно, Ирану. Китай — главный враг США, не Россия. Украина отвлекает Вашингтон от китайской угрозы, а ему нужно сосредоточиться именно на ней», — поделился помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Робертс.

«Всем плевать на реакцию Евросоюза. Реакция Евросоюза не важна. Важно то, что Путин скажет Трампу на встрече», — выступил политический консультант государственного департамента и министерства обороны США Эдвард Люттвак.

Возможная встреча лидеров для Брюсселя — страшный сон. Европейцы уже начали предъявлять Трампу за разговоры с Москвой. Особенно осмелела эстонка Кая Каллас.

«Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. И это то, что мы хотим видеть от всех сторон, которые заявили, что будут действовать соответственно», — заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Слишком много на себя берет, даже в самой Европе уже признают — назначение Каи Каллас на дипломатическую должность — ошибка, это данные нашей разведки. Но общее настроение в Брюсселе транслирует отлично.

Растущему милитаризму Европы не нужны мирные переговоры Москвы и Киева, о чем красноречиво говорит принятие 17-го пакета санкций сразу после встречи в Стамбуле. К миру стремится именно Россия. Условия давно озвучены и не менялись.

«Наша принципиальная позиция следующая — нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, тем более что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации все было понятно, все было прописано: количество того, сего, танков», — добавил президент РФ Владимир Путин.

Последняя встреча в Стамбуле — напоминание Киеву: в 2022 году условия для Украины были лучше. Но их отверг Зеленский с подачи британцев. Агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников утверждает: те просят Москву прислать на следующий раунд кого-нибудь помягче. Но дело не в жесткости, а в ситуации «на земле». Наши наступают.