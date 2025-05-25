Воздушный террор: Россия сбила более тысячи украинских беспилотников за трое суток

Фото, видео: 5-tv.ru

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Большинство дронов ВСУ были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры. МИД России выступил с заявлением, в котором осудил удары по мирным городам.

С вечера 20 мая 2025 года фактически в круглосуточном режиме фиксируются налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За первые 60 часов было сбито 1177 украинских беспилотников самолетного типа, то есть по 20 в час летели.

Сейчас напор ослаб, но по-прежнему летят. Причем подавляющее большинство из них атаковали цели вне зоны специальной военной операции (СВО), мирные города, стоящие в десятках, сотнях километров от линии фронта. Под ударом зачастую оказываются спальные кварталы, объекты гражданской инфраструктуры, но Киев и его спонсоров это явно не волнует.

Российское Министерство иностранных дел (МИД России) выступило со специальным заявлением, которое распространили по дипломатическим каналам, где осудили террор против мирного населения. МИД России указал на вполне определенную международную партию войны, которая таким образом пытается сорвать наметившиеся мирные переговоры.

«Считаем подобное поведение прямым следствием поддержки украинских нацистов, прежде всего, со стороны некоторых европейских стран во главе с Британией, Францией, Германией, руководством Европейского союза. И убеждены, что они несут свою долю ответственности за эти преступления. Будем твердо добиваться того, чтобы был положен конец этой политике. Налицо попытка сорвать мирные переговоры и подорвать тот процесс, который был начат в Стамбуле по итогам договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.