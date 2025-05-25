«Одна команда»: Путин подчеркнул значение единства страны в ходе визита в Курскую область

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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В рамках поездки он встретился с волонтерами, общественниками и главами муниципалитетов.

Визит президента России Владимира Путина в Курскую область — первый после полного освобождения региона и от киевских формирований имел как практическое значение — узнать ситуацию на месте, поддержать курян, так и важный политический символизм: он демонстрирует переход от обороны к восстановлению.

Глава государства посетил и атомную станцию в Курчатове — тот самый объект, который и был главной целью нападавших. Но до нее боевики Вооруженных сил Украины не дошли. Несмотря на боевые действия по-соседству, все эти месяцы там не прекращалось строительство. В конце этого года должен быть запущен новый реактор. Визит президента показывает: мы не сомневаемся в силе нашей армии и не позволим никаким украинским провокациям сорвать наши планы.

«Мы с вами команда. И вся страна сегодня у нас — одна команда. И вот в этом безусловный успех всех наших начинаний», — заявил Владимир Путин.