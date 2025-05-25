«Душевно потерялись»: почему Шура десятилетиями не общался с мамой и братом

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

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Артист нашел оправдание близким, которым от него «ничего не надо».

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, раскрыл истинную причину конфликта с матерью Светланой в интервью Лере Кудрявцевой. Он признался, что не общался с ней и младшим братом Михаилом десятилетиями, при этом не обсуждал публично семейные проблемы. Как выяснилось, похолодание началось после того, как мама встретила мужчину. Отец не принимал участия в жизни Шуры, а отчима он не принял.

«Она нашла себе молодого человека. Мне он отчим получается. Я уже жил в Москве. Мне он не нравился абсолютно. У меня было понятие, мужчина пришел из мест не столь отдаленных, и я понимал, за что он там был», — поделился исполнитель.

Несмотря на уговоры Кудрявцевой, Шура прямо не сказал, применял ли новый мужчина матери насилие к ней или детям, но дал понять, что обстановку в доме нельзя было назвать благополучной. Особенно трудно ему стало общаться с родительницей после смерти бабушки. После этого родные люди, по его словам, «душевно потерялись».

Кроме того, мама не хотела общаться с певцом из-за его публичности, за ним повсюду следовали камеры. Брат Михаил шел на контакт еще труднее, ему не нравился неоднозначный артистический образ Александра. После 30-летнего молчания, когда Шура примирился с мамой, брат неохотно заговорил с ним. Сейчас они общаются только изредка.

«Если прямо надо-надо, я ему звоню. Ему от меня ничего не надо, как и маме моей ничего не надо», — сказал певец.

Тем не менее с матерью связь наконец наладилась. Теперь они созваниваются каждое утро, и родительница относится к артисту бережно, даже боится набрать его номер слишком рано, чтобы не разбудить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шура отказался от идеи стать отцом.