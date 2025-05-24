Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Авария произошла на Семеновской набережной.

Ребенок погиб в результате ДТП в центре Москвы. Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичной Госавтоинспекции, по предварительной информации, авария произошла на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4.

Наезд на ребенка совершил водитель автомобиля из службы каршеринга. Как отмечают представители ведомства, мальчик пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте.

На набережной продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прибывшие медики были вынуждены сообщить матери погибшего ребенка о случившемся. В распоряжении 5-tv.ru оказались душераздирающие кадры, на которых женщина узнает о смерти сына, и ее, истошно кричащую, обнимает муж.

С наступлением летнего сезона многие жители городов, в том числе дети, предпочитают передвигаться на самокатах. Ситуация на дорогах становится опаснее и для них, и для водителей и пешеходов, поэтому так важно не забывать об осторожности и правилах дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Республике Саха (Якутия) из-за падения с электросамоката погиб 44-летний мужчина.