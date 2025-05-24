Фитнес-тренер призвал не отказываться от углеводов и белков при похудении

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; личный архив Армена Амбарцумяна; 5-tv.ru

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Резкое ограничение калорий и увеличение нагрузки может привести к проблемам с кожей и сердцем.

Чтобы сбросить лишний вес к лету, не нужно впадать в крайности и превращать похудение в стресс для тела. Об этом заявил фитнес-тренер Армен Амбарцумян в беседе с 5-tv.ru.

Никаких жестких диет и марафонов на выживание. Резкое ограничение калорий, отказ от углеводов и белка могут закончиться не стройной фигурой, а проблемами с кожей, волосами, иммунитетом и даже сердцем. Безопасная скорость снижения веса — до одного килограмма в неделю.

Первое правило — питание.

«Чтобы терять вес, нужно создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше энергии, чем тратит организм. Однако дефицит должен быть умеренным, примерно 15-20% вашей суточной нормы», — рассказал тренер.

Белки (курица, рыба, яйца, бобовые), сложные углеводы (овощи, фрукты, крупы), полезные жиры (рыба, орехи, оливковое масло) — основа здорового меню. Есть лучше четыре-пять раз в день маленькими порциями, пить достаточно воды и не пропускать приемы пищи.

Второе правило — движение. Физическая активность должна быть регулярной, минимум три-пять раз в неделю. Кардио (бег, ходьба, плавание, велосипед) помогает сжигать жир, силовые тренировки — поддерживать мышцы в тонусе. Важно увеличивать нагрузку постепенно, чтобы избежать травм.

Также не стоит забывать про сон и спокойствие. Недосып и хронический стресс поднимают уровень кортизола, который тормозит похудение и способствует накоплению жира, особенно на животе. Тренер советует спать не менее семи-восьми часов и обязательно находить время для отдыха и перезагрузки.

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