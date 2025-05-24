В Казани мужчина зарезал бывшую жену на дне рождения их общего сына

В Казани мужчина убил бывшую жену на дне рождения их общего сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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После совершенного преступления он заперся в квартире и вылез на карниз.

В Казани мужчина забрался на карниз своей квартиры после того, как зарезал бывшую жену во время дня рождения их общего сына. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По словам очевидцев, злоумышленник ворвался на детский праздник и спровоцировал конфликт со своей бывшей женой. Затем он нанес женщине смертельный удар ножом в горло, а также ранил их трехлетнего сына.

Местные жители рассказали, что мужчина является уроженцем Турции. Живет он в соседнем от бывшей семьи доме. После убийства он заперся в квартире. Открыл дверь, чтобы передать сына и свою предсмертную записку родственникам жены. Затем вылез на карниз. Соседи вызвали полицию, которая вела с преступником переговоры на протяжении нескольких часов.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось проникнуть в квартиру и задержать мужчину. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства преступления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодарском крае двое мужчин убили и закатали в ковер женщину.