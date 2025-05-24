Армия Израиля использует мирных жителей в Газе как живые щиты

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

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Командиры предпочитают закрывать глаза на беспощадную тактику.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) использует палестинских гражданских лиц в качестве живых щитов в секторе Газа. Солдаты принуждают местных жителей входить в здания и туннели для проверки на наличие взрывчатки или боевиков, подвергая их смертельной опасности. Об этом стало известно из расследования агентства Associated Press со ссылкой на рассказы израильских военнослужащих и бывших палестинских заключенных.

«Приказы часто поступали сверху, и порой почти каждый взвод использовал палестинцев для зачистки позиций, рассказал израильский офицер, говоривший на условиях анонимности из-за страха преследований», — было сказано в материале.

Семь палестинцев и двое израильских солдат подтвердили, что командиры знали о применении живых щитов и не предпринимали мер для прекращения этой практики. Один из палестинцев сообщил, что его заставляли в течение 17 дней обыскивать дома и проверять каждую дыру в земле на наличие туннелей, проводя ночи связанным в темной комнате.

Ранее 5-tv.ru писал, что ООН призывает Израиль прекратить блокаду Газы после масштабных авиаударов.