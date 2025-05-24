«Мама, поем»: сын Кати IOWA знает ее песни наизусть

Сын певицы Кати IOWA в два года знает ее песни наизусть

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Двухлетний малыш часто исполняет «Кусь» вместе с мамой.

Двухлетний Сын певицы Кати IOWA знает ее песни наизусть. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru после сольного концерта группы.

По словам вокалистки, мальчик сам выбирает, что петь, и часто удивляет ее тем, как точно воспроизводит тексты.

«Он знает «Кусь», я не ставила эту песню. Так удивительно. Я пою «Кусь»: а он «Укусил меня», — рассказала певица.

Иногда он вмешивается в процесс: может сказать «не поем» или, наоборот, потребовать любимое — например, «Мама, поем дороги» из «Бременских музыкантов». Эта песня стала настоящим саундтреком их семьи — она звучала во всех путешествиях, от Франции до Бали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя IOWA помогла беременной поклоннице, оказавшейся на грани. Девушка находилась на последних сроках беременности, переживала тяжелый разрыв с молодым человеком и чувствовала себя абсолютно одинокой. Отчаяние зашло так далеко, что она подумывала о самоубийстве.