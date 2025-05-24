В Якутии мужчина умер после падения с электросамоката

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Инцидент произошел в поселке Чульман.

В Республике Саха (Якутия) из-за падения с электросамоката погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Гражданин от полученных травм скончался в реанимационном отделении Нерюнгринской ЦРБ», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в поселке Чульман. Мужчина не справился с управлением. Из-за этого транспортное средство опрокинулось.

Сотрудники дорожной инспекции напомнили о правилах безопасности при управлении электросамокатами. Необходимым является использование защитного шлема. Также стоит кататься по ровной поверхности и не превышать безопасную скорость. В городе она составляет 25 километров в час, в жилых зонах и на дворовых территориях — 20 километров в час.

По статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в прошлом году в ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в стране погибло 54 человека, а пострадал 4 591 гражданин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продажи электросамокатов в России увеличились вдвое с начала года. Причиной названы высокие цены на тарифы на аренду мобильных транспортных средств и новые ограничения скорости.