Рэпер ST представил клип на песню «Заниматься спортом» в «Лужниках»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Своим примером исполнитель надеется вдохновить детей на здоровый образ жизни.

Презентация клипа рэпера Александра Степанова (ST) «Заниматься спортом» прошла на фестивале школьного спорта в «Лужниках» в Москве.

«В прошлом году здесь же, в „Лужниках“, меня назначили. Вручили мне грамоту посла школьного спорта. С тех пор я продолжаю двигать эту историю и выступать здесь, продвигать школьный спорт», — рассказал исполнитель.

Он подчеркнул, что «Лужники» — место, где собирается большое количество молодых талантливых людей.

«Где, как ни здесь, говорить про школьный спорт и показывать наш видеоклип?» — добавил ST.

С помощью клипа рэпер хотел продемонстрировать многообразие видов спорта, доступных российским школьникам. Среди них футбол, регби, художественная или спортивная гимнастика, волейбол, бокс, легкая атлетика или велоспорт.

«Вы знали, что есть детское регби? А оно есть», — указал артист.

Второй — но не по значимости — целью видеоролика является показать, насколько важную роль в жизни играет спорт. ST надеется вдохновить школьников с помощью своего клипа, подтолкнуть их к новым начинаниям.

«Как, если не своим примером, мотивировать и продвигать эту историю?» — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер ST выпустил клип в преддверии Дня защиты детей.