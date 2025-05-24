Умер писатель-фантаст Юрий Никитин: его тело заморозят для воскрешения в будущем

Фото: Юрий Машков/ТАСС

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Он просил о криоконсервации незадолго до смерти.

В возрасте 85 лет скончался основатель жанра славянского фэнтези, писатель-фантаст Юрий Никитин. Об этом сообщили на официальном сайте издательского дома «Эксмо».

«С грустью сообщаем о том, что сегодня, 23 мая, ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов», — сказано в сообщении.

Вдова писателя Лилия Никитина рассказала, что он завещал подвергнуть свое тело криоконсервации. Оно будет заморожено для возможного воскрешения писателя в будущем.

«Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — написала она на странице писателя в социальной сети «Вконтакте».

Никитин написал более 40 книг, часть из них — под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Он внес большой вклад в развитие жанра славянского фэнтези с помощью таких циклов, как «Трое из леса» и «Гиперборея». В центре его сюжетов — славянское неоязычество, геополитика, антиамериканизм и глобализм.

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