Захарова: задержание Дурова связано с вмешательством Макрона в выборы в Румынии

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Французский президент знал: кандидат от либеральной партии не победит на выборах.

С помощью ареста предпринимателя Павла Дурова президент Франции Эммануэль Макрон надеялся повлиять на выборы в Румынии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии», — написала Захарова.

Она объяснила, что Макрон пошел на эти меры, потому что знал: кандидат от либеральной партии не победит на выборах. Захарова добавила, что, когда человека обвиняют в преступлении с приведением весомых доказательств, выдать это за фейк не получится.

В этот же день журналист из Румынии Мариус Тука рассказал, что за два дня до второго тура президентских выборов в страну приезжал глава французской разведки Николя Лернер.

Павел Дуров заявлял 18 мая, что одна из стран Западной Европы вынуждала Telegram блокировать каналы румынских консерваторов ввиду начала в стране президентских выборов. Основатель социальной сети отказался выполнять эти требования.

Два дня спустя Дуров заявил о своей готовности приехать в Румынию и дать показания о возможном вмешательстве в процесс выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что порядка 1,7 миллиона «мертвых душ» нашли среди участников голосования в Румынии.