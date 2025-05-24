Бывшего вице-губернатора Кубани арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Вконтакте/Департамент строительства Краснодарского края/depstroykk

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Чиновник в суде согласился с выдвинутым против него обвинением.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток. Такой приговор вынес Октябрьский районный суд Краснодара, вынес приговор, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Нестеренко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По сведениям следствия, он, «исполняя обязанности руководителя ГКУ „Главное управление строительства Краснодарского края“, совершил преступление».

Нестеренко в суде заявил о своем согласии с предъявленными обвинениями. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Бывшего вице-губернатора Кубани задержали 22 мая. А за день до этого стало известно об увольнении Нестеренко с поста вице-премьера региона. В качестве причины решения было названо систематическое отставание от графика при возведении социальных объектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начальника отдела полиции в Петербурге задержали по делу о крупной взятке.