Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме за 400 тысяч долларов

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Юлия Вавилова сыграет в картине оскароносного режиссера Спайка Ли.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров преподнес своей избраннице Юлии Вавиловой роль в фильме режиссера Спайка Ли за 400 тысяч долларов (почти 32 миллиона рублей). Об этом возлюбленная предпринимателя рассказала в своих социальных сетях.

Участие в съемках картины оскароносного режиссера Дуров приобрел на благотворительном вечере Каннского кинофестиваля. С будущим дебютом в своем фильме Ли поздравил Юлию лично. Девушка пока не разглашает, какую роль сыграет в ленте.

Юлии Вавиловой 25 лет. Она является переводчиком английского, испанского и арабского языков. С Дуровым состоит в отношениях уже около года. Девушка находилась с Павлов во время его ареста во Франции в августе 2024 года. Предприниматель по-прежнему находится под судебным контролем страны.

Спайк Ли снимает фильмы в Голливуде. Его работа «Черный клановец» вышла в 2018 году и была удостоена премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Дуров готов поехать в Румынию и дать показания о попытке вмешательства в выборы страны.