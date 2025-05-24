«Взял с меня обещание»: Киркоров раскрыл последнюю просьбу отца

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Народный артист РФ словно предчувствовал свой скорый уход.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров незадолго до смерти взял со своего сына Филиппа Киркорова обещание, что тот не будет отменять концерты после его кончины.

«Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Он очень за это переживал. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник», — рассказал Филипп в интервью «Теленеделе».

Филипп так и сделал — провел масштабный концерт в Санкт-Петербурге. Он посвятил его своему отцу — это была одна из последних просьб Бедроса.

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«И чтобы прозвучала его любимая песня Guardacheluna. Конечно, я посвятил концерты в Санкт-Петербурге своему отцу. И в программе звучали любимые песни папы», — добавил Киркоров.

Певец смог в последний раз поговорить со своим отцом за несколько дней до его смерти. Они обсуждали семью и ценность жизни. Бедрос словно предчувствовал скорый уход, а потому передавал сыну все свои напутствия.

«Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь. Разговор был незадолго до его ухода, но в нем было так много света… Будто он хотел оставить во мне этот свет навсегда», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филиппа Киркорова госпитализировали из-за ожога.