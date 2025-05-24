Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские силы продолжают идти вперед по всем направлениям фронта.

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Локня в Сумской области, Ступочки и Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.

В результате успешных действий взять под контроль Локню удалось подразделениям группировки войск «Север». Потери ВСУ в ходе боев на этом направлении составили свыше 155-ти боевиков. Также противник понес потери и в военной технике — танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки», — добавили в Минобороны.

На этом направлении противник потерял до 280 боевиков, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Населенный пункт Отрадное взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». На этом направлении ВСУ потеряли в ходе боев свыше 200 боевиков, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Также в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский Миг-29.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.