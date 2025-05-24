Полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа во Владикавказе

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выпала из окна 12-го этажа, но выжила. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Республике Северная Осетия — Алания в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, случайно выпал из окна. Девочку госпитализировали с различными травмами. По данным регионального Минздрава, она находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Где в этот момент были родители малышки — неизвестно. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про подобный инцидент произошел в апреле в Тюмени. Там девушка случайно выпала из окна 20-го этажа и чудом осталась жива. Пострадавшая упала на крышу припаркованного автомобиля. Она была госпитализирована с различными травмами.