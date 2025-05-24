«Это комбо»: Серябкина об участии SHAMAN в «Интервидении»

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Певица отметила, что представлять свою страну на таком музыкальном конкурсе — большая честь.

У заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, большие шансы на победу в конкурсе «Интервидение». Об этом рассказала певица Ольга Серябкина корреспонденту 5-tv.ru на XIV русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

«Я думаю, у SHAMAN очень большие шансы. Во-первых, его обожают, у него очень большая фан-база в России. И в принципе он очень харизматичный парень. Его девушка (глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. — Прим. ред.) знает, как управлять интернетом. Мне кажется, это комбо, которое просто может творить чудеса, поэтому я вообще желаю им с SHAMAN большой удачи», — ответила Серябкина.

Говоря об «Интервидении», исполнительница отметила, что она и сама была бы очень рада принять участие в этом конкурсе, поскольку это большая честь — представлять свою страну.

«Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Московской области при поддержке Фонда «Традиции искусства». Мероприятие направлено на укрепление культурных связей и продвижение российской музыки на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как заслуженный артист РФ Денис Майданов отреагировал на участие SHAMAN в «Интервидении».