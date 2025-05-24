Опять за старое: в Британии ищут «русский след» в деле о поджоге дома Кира Стармера

Фото: Reuters/Carl Court

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Из трех подозреваемых двое — украинцы, один — гражданин Румынии, рожденный на Украине.

В Великобритании приступили к расследованию якобы вероятной причастности России к поджогу дома премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом сообщается в материале Financial Times.

«Власти Великобритании расследуют вопрос о том, могли ли российские спецслужбы завербовать троицу, обвиняемую в поджогах», — пишут авторы статьи.

По данным издания, отвечающая за расследование контртеррористическая полиция пока не разобралась в мотивах преступления и не готова выдвигать версии. Поджоги произошли, в частности, в доме в Кентиш-Тауне на севере Лондона. Незадолго до этого были совершены нападения на автомобиль и жилой дом, которыми прежде владел премьер.

Полицейские задержали первого подозреваемого в поджоге дома Стармера 13 мая, им оказался 21-летний молодой человек. Началось расследование. Спустя два дня был обнаружен второй предполагаемый поджигатель. К 17 мая правоохранители его арестовали, об этом ранее писал 5-tv.ru, а 19-го поймали третьего сообщника.

Известно, что из трех подозреваемых двое — украинцы, один — гражданин Румынии (рожденный на Украине. — Прим. ред.).