Отбывающего срок в колонии осужденного оштрафовали за татуировку с нацистской символикой

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сумма штрафа составила 2000 рублей.

Осужденного, отбывающего срок в колонии-поселении в Воронежской области, оштрафовали за татуировку с нацистской символикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, с которыми ознакомилось агентство.

Отмечается, что заключенный пришел в курилку в тапочках и без носок, а на его щиколотке была набита татуировка с запрещенным в РФ изображением — свастикой.

На осужденного был составлен административный протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Заключенный признал вину в полной мере и обязался свести татуировку. Пока же он был оштрафован на 2000 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США ищут сбежавших из тюрьмы через дыру в туалете преступников. Пока что за решетку удалось вернуть лишь половину рецидивистов.

Американская публика запаслась попкорном и прильнула к экранам. В прямом эфире полиция охотится за беглецами, репортеры за сенсацией. Поиск сбежавших из новоорлеанской тюрьмы преступников сейчас главная тема на американском ТВ.

Это крупнейший и, пожалуй, самый комичный побег за всю историю Луизианы.