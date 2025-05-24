Отстранены от работы более 100 сотрудников Совета нацбезопасности в США

Фото: 5-tv.ru

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Им дали 30 минут на то, чтобы освободить рабочие места.

Решением администрации президента США Дональда Трампа более 100 сотрудников Совета национальной безопасности страны были отстранены от работы. Соответствующую информацию публикует CNN.

По данным издания, людей о решении уведомили электронным письмом за подписью главы аппарата Брайана Маккормака. Сообщается также, что отстраненным дали полчаса на то, чтобы собрать вещи и освободить рабочие места.

Тем временем во Франции весной уволили чиновницу за то, что та танцевала под рэп-композицию с угрозами президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом писал 5-tv.ru. Отмечается, что видео, о котором идет речь, было «опубликовано членом ее семьи в частном порядке».

Видео больше не доступно в социальной сети TikTok, а в публикации не упоминается песня, однако случай получил широкую огласки во французских соцсетях. Пользователи утверждают, что в треке действительно есть призывы «убить Эммануэля Макрона» («faut tuer Emmanuel Macron»).

Женщина была отстранена от работы на неопределенный срок.