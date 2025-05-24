Трамп не намерен заключать торговую сделку с ЕС

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Возможность избежать тарифов для европейски компаний все же есть.

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что не планирует заключать торговую сделку с государствами Евросоюза.

«Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой», — сказал глава Белого дома.

Трамп убежден: ЕС вел себя с Америкой «не должным образом», пытаясь лишь воспользоваться страной.

Без сделки Европу ждут высокие тарифы, избежать их у компаний из Евросоюза есть только одна возможность. Они должны переводить свое производство на американскую территорию.

Ранее США и Китай заключили временное соглашение о снижении пошлин, об этом писал 5-tv.ru. Соглашение вступит в силу 14 мая и будет действовать пока что 90 дней. Вашингтон снизит пошлины на китайский импорт со 145% до 30%, а Пекин на американский — со 125% до 10%. Представители США отметили, что Китай — единственная страна, которая нанесла ответный удар после того, как президент США Дональд Трамп поднял пошлины практически против всех своих торговых партнеров.