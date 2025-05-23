Патрушев: все цели нацпроекта «Экологическое благополучие» будут достигнуты

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

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Почти восемь миллионов гектаров леса высадили в России за шесть лет.

Почти восемь миллионов гектаров леса высадили в России за последние шесть лет. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в рамках 11-го Невского международного экологического конгресса.

Россия вносит огромный вклад в защиту экологии Земли — важно сохранить и приумножить уникальный ресурсный потенциал нашей страны.

«Сейчас мы будем работать с новым национальным проектом „Экологическое благополучие“. У нас выстроены системы контроля на уровне правительства, которые позволяют нам, по сути дела, в режиме реального времени оценивать, как достигаются цели. Соответственно, работа ведется, будет контролироваться, и все цели будут достигнуты», — отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер добавил, что на реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2030 года будет направлено порядка 800 миллиардов рублей.