Штурмовики ВС РФ проходят спецподготовку на полигоне. В Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как штурмовики ВС РФ проходят спецподготовку на полигоне

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Условия максимально приближены к реальным боевым действиям.

Военнослужащие группировки войск «Восток» прошли дополнительную подготовку в тыловом районе СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Условия на полигоне максимально приближены к реальным боевым. Здесь воспроизводятся все базовые сценарии и локации боя — разрушенные здания, маскировка техникой, дымовые завесы, имитация артобстрелов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.