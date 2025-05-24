Дмитриев: враждебность между россиянами и американцами значительно снизилась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Граждане обеих стран надеются на диалог и сотрудничество.

Граждане США и России перестали воспринимать друг друга как врагов. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсетях.

«Россияне и американцы надеются на диалог и сотрудничество», — написал он.

По словам Дмитриева, количество россиян, которые считают американцев врагами, сократилось с 76% до 27%. В свою очередь, в Штатах число граждан, воспринимающую Россию как враждебное государство, снизилось с 70 до 50%.

До это Дмитриев уже заявлял, что вера в восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном у него не пропадает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели беседу. Она продолжалась два часа. Европейский союз обеспокоился результатами диалога лидеров стран. Трамп и Путин обсуждали перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине и возможность прекращения огня. Помимо этого, на повестке затронули сотрудничество двух государств: развитие торговли и совместных проектов. Лидер США был настроен весьма оптимистично.