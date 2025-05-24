Фото: Reuters/Andy Barr

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Наряд леди Ди был придуман дизайнером Кэтрин Уокер.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы. Фотографии королевской персоны опубликовало издание Us Weekly.

Во время визита в Шотландию супруга принца Уильяма появилась на публике в платье и шляпе темно-синего оттенка с белой окантовкой, которые отсылают к наряду ее предшественницы. Леди Ди выходила в свет в похожем в 1993 году в Ливерпуле. Наряд принцессы Дианы был придуман дизайнером Кэтрин Уокер.

Фото: Reuters/Andy Barr; ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Образ Миддлтон отлично перекликался с морской тематикой мероприятия. Кейт присваивала имя кораблю HMS Glasgow на верфи в Глазго и разбивала о его борт бутылку шампанского. Вместе с ней на церемонии присутствовал принц Уильям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как справляется семья Кейт Миддлтон с ее онкологическим диагнозом. После операции на брюшной полости в прошлом году у нее обнаружили рак толстой кишки. Она уже прошла курс химиотерапии и теперь восстанавливается.